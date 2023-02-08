СМИ Украины сообщили о взрывах в Сумах

Звуки взрывов слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщил телеканал 5.ua в своем Telegram-канале.

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

Отмечается, что в городе объявлена воздушная тревога. Более подробная информация не приводится.

Ранее, 3 февраля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. А 30 января украинские СМИ сообщали, что в Днепропетровске прогремели взрывы, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВзрыв
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