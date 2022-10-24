СМИ Украины сообщают о сильных взрывах в Харькове

Сильные взрывы гремят в Харьковской области и в самом городе, сообщают средства массово информации Украины. Данные проверяются, передает, в частности, телеканал «ТСН».

Официальных сообщений об обстреле Харькова пока не поступало. Незадолго до этого воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Власти страны предупредили об опасности запуска ракет российской стратегической авиацией.

В свою очередь российские власти Новой Каховки сообщили об обстреле Вооруженными силами Украины этого населенного пункта в Херсонской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», три из 19 выпущенных ракет, угодили в Каховскую ГЭС.

