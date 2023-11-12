СМИ: украинский полковник курировал план по отправке ЧВК «Вагнер» в Киев

Полковник украинских Вооруженных сил Роман Червинский курировал план по «заманиванию» ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, чтобы пленить их и отправить в Киев, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников на Украине и в Европе.

Песков отказался подтвердить, что главой «Вагнера» стал сын Пригожина

Это произошло в 2020 году. На Украине бойцам планировали предъявить обвинения. Как отмечает издание, военный Червинский провел множество секретных операций против военных сил России.

Кроме того, он координировал подрыв российских газопроводов «Северные потоки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны Белоруссии
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаЧВК "Вагнер"

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