Это произошло в 2020 году. На Украине бойцам планировали предъявить обвинения. Как отмечает издание, военный Червинский провел множество секретных операций против военных сил России.

Кроме того, он координировал подрыв российских газопроводов «Северные потоки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

