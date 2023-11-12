СМИ: украинский полковник курировал план по отправке ЧВК «Вагнер» в Киев
12 ноября 202303:03
Полковник украинских Вооруженных сил Роман Червинский курировал план по «заманиванию» ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, чтобы пленить их и отправить в Киев, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников на Украине и в Европе.
Это произошло в 2020 году. На Украине бойцам планировали предъявить обвинения. Как отмечает издание, военный Червинский провел множество секретных операций против военных сил России.
Кроме того, он координировал подрыв российских газопроводов «Северные потоки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru