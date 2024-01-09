СМИ: украинский экипаж сломал пушку танку Abrams

Украинский экипаж повредил пушку танка M1A1 Abrams американского производства, сообщает «Российская газета», которая опубликовала соответствующую видеозапись.

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На ней видно, как система прицеливания 120-мм пушки танка работает нештатно. Военные Вооруженных сил Украины хотели продемонстрировать вертикальную наводку, подняв ствол пушки в крайнее верхнее положение. Однако при попытке опустить его танк издал тревожные сигналы, а ствол задергался.

Ранее стало известно, что танки Abrams так и не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции, тогда как ранее были переданы Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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