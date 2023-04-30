СМИ: украинский дрон пытался атаковать Белгородскую область
30 апреля 202316:04
Беспилотник ВСУ предпринял попытку атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал SHOT.
Издание отметило, что дрон сбросил самодельное взрывное устройство, но оно не сработало. Сам беспилотник зацепился за дерево и упал.
В Запорожской области ранее сбили беспилотник американского производства. Дрон уничтожили в районе города Энергодар.
Беспилотник ВСУ накануне атаковал нефтебазу в Севастополе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- Непомнящий проиграл Лижэню в борьбе за шахматную корону
- СМИ: украинский дрон пытался атаковать Белгородскую область
- Минобороны сообщило об освобождении еще четырех кварталов Артемовска
- МО: в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ
- The Times: Киев не готов к контрнаступлению, но у него нет выбора
- Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны
- Губернатор сообщил о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка
- Минобороны Турции оценило вероятность продления зерновой сделки
- Посол сообщил о скором возобновлении работы российской школы в Варшаве
- Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил»
29 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru