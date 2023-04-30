СМИ: украинский дрон пытался атаковать Белгородскую область

Беспилотник ВСУ предпринял попытку атаковать инфраструктуру в селе Цаповка Белгородской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал SHOT.

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Издание отметило, что дрон сбросил самодельное взрывное устройство, но оно не сработало. Сам беспилотник зацепился за дерево и упал.

В Запорожской области ранее сбили беспилотник американского производства. Дрон уничтожили в районе города Энергодар.

Беспилотник ВСУ накануне атаковал нефтебазу в Севастополе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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