СМИ: украинские войска изменили тактику контрнаступления
ВСУ изменили тактику контрнаступательных действий, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации издания, действующие на южнодонецком направлении украинские подразделения отказались от тактики лобовых атак. Не сумев прорвать оборону российских сил, ВСУ начали использовать фланговые атаки и предпринимать попытки зайти в тыл.
Авторы канала отметили, что в ДНР продолжаются тяжелые бои. Российская авиация наносит удары по местам сосредоточения резервов ВСУ.
Газета The New York Times написала, что в администрации США положительно оценивают перспективы контрнаступления украинской армии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru