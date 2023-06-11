СМИ: украинские войска изменили тактику контрнаступления

ВСУ изменили тактику контрнаступательных действий, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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По информации издания, действующие на южнодонецком направлении украинские подразделения отказались от тактики лобовых атак. Не сумев прорвать оборону российских сил, ВСУ начали использовать фланговые атаки и предпринимать попытки зайти в тыл.

Авторы канала отметили, что в ДНР продолжаются тяжелые бои. Российская авиация наносит удары по местам сосредоточения резервов ВСУ.

Газета The New York Times написала, что в администрации США положительно оценивают перспективы контрнаступления украинской армии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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