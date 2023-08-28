СМИ: украинские военные распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов
Украинские военные распиливают кассетные боеприпасы Запада, извлекают из них поражающие элементы и используют их в качестве снарядов для беспилотных летательных аппаратов, сообщает Drive.
Об этом говорит видео, появившееся в интернете. Предположительно, кадры засняты украинским подразделением «Ахиллес», специализирующимся на работе с беспилотниками. Распил болгаркой боеголовки вызывает «беспокойство в вопросе безопасности». Процесс разборки снаряда вручную на земле может нанести огромный ущерб.
Ранее в результате обстрела вооруженных сил Украины посёлка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, они получили осколочные ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден после стрельбы во Флориде призвал остановить идеологию «белого превосходства»
- СМИ: украинские военные распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов
- В Совфеде захотели полностью запретить электросамокаты в городе
- СМИ: ВСУ получают данные для ударов беспилотниками по России от Запада
- Собянин: В районе Люберец уничтожен беспилотник
- Зафиксирована высокая температура на южном полюсе Луны
- Минобороны РФ: над Брянской областью сбиты два беспилотника
- В аэропортах Москвы задержали более 15 рейсов
- В Германии заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован
- Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru