СМИ: украинские военные распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

Украинские военные распиливают кассетные боеприпасы Запада, извлекают из них поражающие элементы и используют их в качестве снарядов для беспилотных летательных аппаратов, сообщает Drive.

Гладков сообщил о шести пострадавших после обстрела Уразово кассетными боеприпасами

Об этом говорит видео, появившееся в интернете. Предположительно, кадры засняты украинским подразделением «Ахиллес», специализирующимся на работе с беспилотниками. Распил болгаркой боеголовки вызывает «беспокойство в вопросе безопасности». Процесс разборки снаряда вручную на земле может нанести огромный ущерб.

Ранее в результате обстрела вооруженных сил Украины посёлка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, они получили осколочные ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияБеспилотникиУкраина

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