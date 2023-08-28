СМИ: украинские военные распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

Об этом говорит видео, появившееся в интернете. Предположительно, кадры засняты украинским подразделением «Ахиллес», специализирующимся на работе с беспилотниками. Распил болгаркой боеголовки вызывает «беспокойство в вопросе безопасности». Процесс разборки снаряда вручную на земле может нанести огромный ущерб.

Ранее в результате обстрела вооруженных сил Украины посёлка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, они получили осколочные ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

