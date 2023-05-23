СМИ: украинские солдаты устраивали перестрелки между собой

Подразделения украинской армии в Артемовске конфликтовали между собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на беженку Марию, которая была эвакуирована из города.

Боррель сообщил о подготовке 15 тысяч украинских военных

По ее словам, солдаты устраивали стрельбу. Также женщина рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины пили, дрались между собой. Также местные жители видели, как украинские боевики выходили толпой на толпу и начинали перестреливаться. Среди них были пьяные, битые, и резаные.

Ранее украинские солдаты описали бои в Артемовске одним словом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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