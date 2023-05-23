СМИ: украинские солдаты устраивали перестрелки между собой
23 мая 202306:23
Подразделения украинской армии в Артемовске конфликтовали между собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на беженку Марию, которая была эвакуирована из города.
По ее словам, солдаты устраивали стрельбу. Также женщина рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины пили, дрались между собой. Также местные жители видели, как украинские боевики выходили толпой на толпу и начинали перестреливаться. Среди них были пьяные, битые, и резаные.
Ранее украинские солдаты описали бои в Артемовске одним словом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru