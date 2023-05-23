По ее словам, солдаты устраивали стрельбу. Также женщина рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины пили, дрались между собой. Также местные жители видели, как украинские боевики выходили толпой на толпу и начинали перестреливаться. Среди них были пьяные, битые, и резаные.

Ранее украинские солдаты описали бои в Артемовске одним словом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

