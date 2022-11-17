СМИ: Украинские пленные рассказали об отказниках в ВСУ

По данным агентства, военный был призван из Херсона до начала российской спецоперации.

«Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю», — отметил пленный.

Еще один военнопленный, Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области рассказал, что отказывающимся участвовать в боях мобилизованным угрожали тюрьмой, пишет «Свободная пресса».

«Первый взрыв почувствовали ... уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: "Нет, мы хотим домой — и все". А им сказали: "Вы идете воевать или вам будет тюрьма"», — сообщил Мартыненко.

В свою очередь, пленный Сергей Зиночка рассказал, что 20 из 150 человек в его подразделении отказались принимать участие в боевых действиях, отмечает телеканал «360».

