СМИ: Украинские пленные рассказали об отказниках в ВСУ
Около половины всех мобилизованных на Украине попадает в отказники. Об этом заявил украинский военнопленный Олег Попов, передает РИА Новости.
По данным агентства, военный был призван из Херсона до начала российской спецоперации.
«Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю», — отметил пленный.
Еще один военнопленный, Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области рассказал, что отказывающимся участвовать в боях мобилизованным угрожали тюрьмой, пишет «Свободная пресса».
«Первый взрыв почувствовали ... уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: "Нет, мы хотим домой — и все". А им сказали: "Вы идете воевать или вам будет тюрьма"», — сообщил Мартыненко.
В свою очередь, пленный Сергей Зиночка рассказал, что 20 из 150 человек в его подразделении отказались принимать участие в боевых действиях, отмечает телеканал «360».
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