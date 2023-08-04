СМИ: украинские дипломаты отказываются возвращаться в страну

Отмечается, что с начала 2022 года на Украину не вернулись до 60% сотрудников диппредставительств. В реальности эти цифры могут быть еще больше, отметили журналисты.

По информации издания, в прошлом году из США должны были вернуться 20 дипломатов, но обратно на Украину приехал только один.

Верховная рада 27 июля продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».

