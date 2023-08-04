СМИ: украинские дипломаты отказываются возвращаться в страну
4 августа 202319:21
Сотрудники украинских посольств массово отказываются возвращаться на родину. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
Отмечается, что с начала 2022 года на Украину не вернулись до 60% сотрудников диппредставительств. В реальности эти цифры могут быть еще больше, отметили журналисты.
По информации издания, в прошлом году из США должны были вернуться 20 дипломатов, но обратно на Украину приехал только один.
Верховная рада 27 июля продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru