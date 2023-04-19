СМИ: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.

«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет ... опасаясь, что (их) острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки», — отмечается в материале.

При этом один из западных чиновников заявил, что у Киева достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы «защитить себя».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в формате «Рамштайн», по его словам, вместе с партнерами Киев сможет «выиграть больше времени для мира», пишет РИА ФАН.

