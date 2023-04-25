СМИ: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления

В случае провала контрнаступления ВСУ Украина может лишиться должной поддержки Запада, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в таком случае западные партнеры Киева будут настаивать на переговорах, чтобы хотя бы заморозить конфликт. Обозреватели уточняют, что после контрнаступления союзники уже не смогут нарастить потенциал Киева, как они это делают сейчас.

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Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с«Радиоточка НСН» согласился с тем, что подтолкнуть Киев к переговорам может только Вашингтон. По его словам, затягивание конфликта на Украине выгодно США, а не России, завершение спецоперации возможно только при отказе Запада от дальнейшей эскалации, что произойдет при появлении серьезной глобальной проблемы.

Он также подчеркнул, что сегодня коллективный Запад во главе с США готов закончить конфликт.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация

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