Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с«Радиоточка НСН» согласился с тем, что подтолкнуть Киев к переговорам может только Вашингтон. По его словам, затягивание конфликта на Украине выгодно США, а не России, завершение спецоперации возможно только при отказе Запада от дальнейшей эскалации, что произойдет при появлении серьезной глобальной проблемы.

Он также подчеркнул, что сегодня коллективный Запад во главе с США готов закончить конфликт.

