СМИ: Украина потеряет инициативу на поле боя после ухудшения погодных условий

Украинскую армию в скором времени ждет ухудшение погодных условий, сообщает The Hill.

В США заявили, что провал Зеленского в ООН ведет к завершению конфликта

«Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды», — пишет издание. Осадки и понижение температуры наружного воздуха значительно усложнят ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины.

У Киева осталось совсем немного времени для выполнения поставленных целей.

Запад постепенно меняет отношения к помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры