СМИ: Украина потеряет инициативу на поле боя после ухудшения погодных условий
22 сентября 202306:23
Украинскую армию в скором времени ждет ухудшение погодных условий, сообщает The Hill.
«Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды», — пишет издание. Осадки и понижение температуры наружного воздуха значительно усложнят ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины.
У Киева осталось совсем немного времени для выполнения поставленных целей.
Запад постепенно меняет отношения к помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru