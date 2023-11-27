Об этом он заявил телеканалу ABC. По его словам, Россия может продвинуться на восточных и южных участках, если Москва продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать технологии с помощью партнеров. Отмечается, что Киев готовятся к такой ситуации, обучая военнослужащих и выстраивая оборонительные сооружения.

Наев указал, что Вооруженные силы Украины не смогли добиться успехов во время контрнаступления из-за совершенствования российского вооружения. Также Россия активно пользуется своим превосходством в воздухе.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось предоставлять солдатам отпуска из-за страха прорыва обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

