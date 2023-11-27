СМИ: Украина опасается расширения зоны конфликта вглубь страны
Руководство украинских Вооруженных сил опасается расширения зоны конфликта вглубь страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Об этом он заявил телеканалу ABC. По его словам, Россия может продвинуться на восточных и южных участках, если Москва продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать технологии с помощью партнеров. Отмечается, что Киев готовятся к такой ситуации, обучая военнослужащих и выстраивая оборонительные сооружения.
Наев указал, что Вооруженные силы Украины не смогли добиться успехов во время контрнаступления из-за совершенствования российского вооружения. Также Россия активно пользуется своим превосходством в воздухе.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось предоставлять солдатам отпуска из-за страха прорыва обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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