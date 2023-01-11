СМИ: Украина недооценила российских мобилизованных

Киев недооценил российских мобилизованных, говорится в репортаже корреспондента итальянской газеты la Repubblica из Краматорска.

Журналист рассказал о наступлении ВС на Соледар, где они, по его словам, учли применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта.

По его словам, существуют страшилки о том, что граждане прибыли якобы без подготовки, при этом забывается о количестве мобилизованных.