СМИ: Украина недооценила российских мобилизованных
Киев недооценил российских мобилизованных, говорится в репортаже корреспондента итальянской газеты la Repubblica из Краматорска.
Журналист рассказал о наступлении ВС на Соледар, где они, по его словам, учли применение систем залпового огня HIMARS и перевели склады с амуницией за сотню километров от линии фронта.
По его словам, существуют страшилки о том, что граждане прибыли якобы без подготовки, при этом забывается о количестве мобилизованных.
«300 тыс. человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами», - добавил он.
Накануне сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с городом Соледар в Донбассе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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