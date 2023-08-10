СМИ: Украина может потерять Харьков и Одессу

Как считает издание, чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. В статье отмечается, что в регионе нарушен баланс сил из-за вступления Финляндии в военный блок и поставок вооружения украинской армии.

Как следствие, Москве пришлось расширить зону проведения спецоперации для обеспечения своей безопасности.

Ранее в США заявили, что Украина может потерять Одессу после провала наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

