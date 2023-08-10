СМИ: Украина может потерять Харьков и Одессу
Стремление Североатлантического альянса к экспансии на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, сообщает IL Fatto Quotidiano.
Как считает издание, чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. В статье отмечается, что в регионе нарушен баланс сил из-за вступления Финляндии в военный блок и поставок вооружения украинской армии.
Как следствие, Москве пришлось расширить зону проведения спецоперации для обеспечения своей безопасности.
Ранее в США заявили, что Украина может потерять Одессу после провала наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru