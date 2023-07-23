СМИ: Украина использует новый тип «видящих» мин
Украина стала применять на поле боя новые мины на основе термобарического боеприпаса, сообщает РИА Новости.
Они реагируют на движения людей и техники и устанавливаются с беспилотников. Украинские военные дорабатывают штатные боеприпасы. На тыльной части устанавливают датчики движения.
В итоге при приближении к такому боеприпасу, происходит направленный взрыв аэрозольной смеси и поражение цели. Для изготовления применяется термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7.
Отмечается, что военные России уже научилась им противодействовать.
Ранее ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по селу Журавлевка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru