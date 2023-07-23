СМИ: Украина использует новый тип «видящих» мин

Они реагируют на движения людей и техники и устанавливаются с беспилотников. Украинские военные дорабатывают штатные боеприпасы. На тыльной части устанавливают датчики движения.

В итоге при приближении к такому боеприпасу, происходит направленный взрыв аэрозольной смеси и поражение цели. Для изготовления применяется термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7.

Отмечается, что военные России уже научилась им противодействовать.

Ранее ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по селу Журавлевка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

