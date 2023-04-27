СМИ: У Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте

У президента Украины Владимира Зеленского есть шесть месяцев для того, чтобы достичь в конфликте приемлемого для Запада результата, заявил бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси газете The Scotsman.

По его словам, в случае провала ВСУ за этот период Запад вынудит Киев пойти на переговоры с Москвой, на которых Киев не сможет добиться приемлемого для себя результата.

«Пожар, марионетки и слезы генералов»: Разговор Зеленского и Си Цзиньпина досрочно закончит СВО

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления Запада о возможности переговоров с Украиной после успешного контрнаступления ВСУ. Подобные предположения глава МИД назвал «шизофреническими». По его словам, Россия четко и ясно изложила свои цели на Украине. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия стремится исключить любые угрозы с территории соседней страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры