СМИ: У Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте

У президента Украины Владимира Зеленского есть шесть месяцев для того, чтобы достичь в конфликте приемлемого для Запада результата, заявил бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси газете The Scotsman.

По его словам, в случае провала ВСУ за этот период Запад вынудит Киев пойти на переговоры с Москвой, на которых Киев не сможет добиться приемлемого для себя результата.