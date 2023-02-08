СМИ: США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получать прибыль от продажи оружия
Вашингтон втянул страны НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить прибыль от продажи оружия, заявил обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин.
По его словам, США выгодна зависимость Европы с точки зрения рекламы самолетов, систем ПВО, оружия.
Он также заявил, что Америке принадлежит около 40% «пирога» продаж оружия в мире.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал НСН, что Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Украине, за счет поставок Европе СПГ. Сенатор отметил, что зависимость Евросоюза от США приводит к тому, что Вашингтон получает доходы, сопоставимые с тем денежным вливанием, которое делают в связи с украинским процессом.
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