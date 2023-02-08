СМИ: США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получать прибыль от продажи оружия

Он также заявил, что Америке принадлежит около 40% «пирога» продаж оружия в мире.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал НСН, что Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Украине, за счет поставок Европе СПГ. Сенатор отметил, что зависимость Евросоюза от США приводит к тому, что Вашингтон получает доходы, сопоставимые с тем денежным вливанием, которое делают в связи с украинским процессом.

