СМИ: США объявят о предоставлении Украине новой помощи на $200 млн

Американская администрация намерена 8 августа объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $200 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

СМИ: Вашингтон может объявить об очередном выделении военной помощи Киеву

По их словам, в него войдут противотанковые ракетные комплексы, включая TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Ранее власти Соединенных Штатов признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Украине вооружений, которая была завышена на $6,2 млрд. Теперь Вашингтон приступает к передаче бывшей советской республики военной помощи на данную сумму.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация американского президента Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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