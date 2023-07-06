СМИ: США могут объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов в четверг
6 июля 202317:32
Радио NPR сообщает, что сегодня может быть объявлено о США кассетных боеприпасов Украине.
Собеседники NPR отмечают эффективность кассетных боеприпасов против российских сил, которые заняли мощные оборонительные позиции.
Об этом также ранее сообщала газета New York Times. Она отмечала, что власти США сомневались в решении поставлять это оружие два последних месяца.
Ранее в Венгрии назвали «главный вопрос» предстоящего саммита НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru