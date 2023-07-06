СМИ: США могут объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов в четверг

Радио NPR сообщает, что сегодня может быть объявлено о США кассетных боеприпасов Украине.

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Собеседники NPR отмечают эффективность кассетных боеприпасов против российских сил, которые заняли мощные оборонительные позиции.

Об этом также ранее сообщала газета New York Times. Она отмечала, что власти США сомневались в решении поставлять это оружие два последних месяца.

Ранее в Венгрии назвали «главный вопрос» предстоящего саммита НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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