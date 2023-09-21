СМИ: сотрудники СБУ массово продают свои квартиры в Луганске

Сотрудники украинской Службы безопасности Украины, проживающие в Луганске до 2014 года, в настоящее время в массовом порядке через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.