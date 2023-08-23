СМИ сообщили о взрыве в украинских Сумах

Взрыв произошел в среду в украинском городе Сумы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

СМИ сообщили о взрывах в Измаиле Одесской области

«В Сумах слышен звук взрыва», — отмечается в сообщении в Telegram-канале СМИ.

При этом незадолго до хлопка в регионе отменили объявленную ранее воздушную тревогу.

По данным военной администрации Сумской области, в среду в результате атаки беспилотника было уничтожено здание школы в городе Ромны.

Ранее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Измаиле Одесской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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