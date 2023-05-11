СМИ сообщили о подготовке ВСУ десантной операции на Днепре

На подконтрольном Украине правом берегу Днепра наблюдается скопление малых катеров, пишет RT.

Военкор Поддубный сообщил о начале контрнаступления ВСУ

«Похоже, что готовится десантная операция», - сообщает издание.

По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе. Ранее по этому району работали Воздушно-космические силы России.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что украинская армия применила химические боеприпасы на ореховском направлении в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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