СМИ сообщили о подготовке ВСУ десантной операции на Днепре
11 мая 202321:33
На подконтрольном Украине правом берегу Днепра наблюдается скопление малых катеров, пишет RT.
«Похоже, что готовится десантная операция», - сообщает издание.
По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе. Ранее по этому району работали Воздушно-космические силы России.
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что украинская армия применила химические боеприпасы на ореховском направлении в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru