СМИ сообщили о надругательстве украинского бойца над убитой им женщиной
Украинский снайпер вместе с другими бойцами в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, сообщает РИА Новости.
Как сообщил один из военнопленных, затем он надругался над убитой женщиной. Его пытались отговорить, однако он отреагировал на это агрессией.
Снайперу было около 25 лет. Он был из Киевской области.
Нужна неотвратимость наказания для всех украинских преступников, которые не оказывают помощь раненым, убивают пленных и мирных жителей, заявил член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru