СМИ сообщили о массированном пуске ракет по Украине

Массированный пуск ракет по Украине зафиксирован после 10:30 утра по московскому времени. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», основные направления ударов - часть подконтрольной Киеву Запорожской области, Херсон, Николаев и Одесса.

Как передаёт RT, согласно последней информации, идёт массированный обстрел расположения тылов вооружённых сил Украины и мест скопления боевой техники. Ранее член администрации части Запорожской области, назначенной Москвой, Владимир Рогов заявил, что ВСУ накопили на линии соприкосновения в данном направлении несколько десятков тысяч бойцов для возможного контрнаступления.