СМИ сообщили о массированном пуске ракет по Украине

Массированный пуск ракет по Украине зафиксирован после 10:30 утра по московскому времени. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», основные направления ударов - часть подконтрольной Киеву Запорожской области, Херсон, Николаев и Одесса.

Как передаёт RT, согласно последней информации, идёт массированный обстрел расположения тылов вооружённых сил Украины и мест скопления боевой техники. Ранее член администрации части Запорожской области, назначенной Москвой, Владимир Рогов заявил, что ВСУ накопили на линии соприкосновения в данном направлении несколько десятков тысяч бойцов для возможного контрнаступления.

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Минувшей ночью украинские власти сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов с российской стороны по ряду областей. Как заявил сегодня командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук. ПВО сбила 21 из 26 беспилотников.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бывший руководитель «Роскосмоса», военный советник Дмитрий Рогозин объяснил расклад перед украинским контрнаступлением. Он считает, что сначала ВСУ нанесут удары дальнобойными средствами поражения, потом подтянут танки и пехоту.

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ФОТО: РИА Новости
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