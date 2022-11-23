СМИ сообщают о взрывах в Одессе
Серия взрывов произошла в Одессе, сообщает украинское издание Klymenko Time. Ранее в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе, в столице Киеве и подконтрольных ему районах Запорожской и Херсонской областей.
Украинские паблики также сообщают о работе системы противовоздушной обороны в районе Одессы. Российские военкоры информируют о серии взрывов в Днепропетровской и Николаевской областях.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российская сторона подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, возможен ракетный удар. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против постоянных отключений света на Украине из-за повреждений инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.
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