СМИ: солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами
2 июля 202305:40
На Украине солдаты покупают холодное оружие в секс-шопах наряду с другой продукцией, сообщает Telegraph.
В городе Краматорске в секс-шопе «Love» среди нижнего белья и секс-игрушек есть витрина с боевыми ножами, предназначенными для солдат, составляющих большую часть клиентуры магазина.
По словам продавцов, продажи холодного оружия начались, поскольку оно пользуется популярностью у боевиков.
Ранее неудачи контрнаступления ВСУ объяснили желанием сохранить жизни солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru