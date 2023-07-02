СМИ: солдатам ВСУ продают секс-игрушки вместе с ножами

На Украине солдаты покупают холодное оружие в секс-шопах наряду с другой продукцией, сообщает Telegraph.

Пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области

В городе Краматорске в секс-шопе «Love» среди нижнего белья и секс-игрушек есть витрина с боевыми ножами, предназначенными для солдат, составляющих большую часть клиентуры магазина.

По словам продавцов, продажи холодного оружия начались, поскольку оно пользуется популярностью у боевиков.

Ранее неудачи контрнаступления ВСУ объяснили желанием сохранить жизни солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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