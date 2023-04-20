СМИ: Силы РФ прорвались к трассе под Артемовском, ВСУ пытаются помешать им закрепиться

Штурмовые подразделения российской армии смогли прорваться к трассе О-0506, соединяющей Артемовск с укрепрайоном в Часовом Яре, сообщается в Telegram-канале «Военкоры «Русской весны».

По данным аналитиков, западнее железной дороги и рядом с Богдановкой идут ожесточенные бои, но преимущество на стороне российской армии. Обстановка на данном участке фронта остается сложной.

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Также сообщается, что ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны рядом с Артемовском, между Артемовском и Северском. Украинские подразделения вышли из поселка Спорное в ДНР.

Украинские военные при бегстве с позиций в одном из жилых домов Артемовска в конце марта закидали гранатами мирных жителей, которые прятались в подвале. Об этом ранее рассказал местный житель Владимир Коляда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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