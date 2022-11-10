СМИ: Салливан на Украине изучал возможность дипломатического урегулирования конфликта
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего тайного визита в Киев на прошлой неделе «прощупывал почву» на предмет дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.
Совет национальной безопасности при администрации США заявил, что встреча Салливана с лидером Украины Владимиром Зеленским должна была «подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины и ее народа со стороны Соединенных Штатов». При этом помощник президента США затронул вопрос урегулирования конфликта, в частности дипломатическим путем.
Это подтвердил и украинский чиновник. По его словам, Салливан не пытался принудить Киев немедленно вступить в переговоры с Россией, однако отметил, что, выразив готовность к переговорам, Киев усилит, а не ослабит свои рычаги влияния и сохранит поддержку западных союзников.
Западные страны устали от конфликта на Украине и требуют от страны отказаться от громких заявлений и считаться с действительным положением дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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