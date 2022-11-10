Совет национальной безопасности при администрации США заявил, что встреча Салливана с лидером Украины Владимиром Зеленским должна была «подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины и ее народа со стороны Соединенных Штатов». При этом помощник президента США затронул вопрос урегулирования конфликта, в частности дипломатическим путем.

Это подтвердил и украинский чиновник. По его словам, Салливан не пытался принудить Киев немедленно вступить в переговоры с Россией, однако отметил, что, выразив готовность к переговорам, Киев усилит, а не ослабит свои рычаги влияния и сохранит поддержку западных союзников.

Западные страны устали от конфликта на Украине и требуют от страны отказаться от громких заявлений и считаться с действительным положением дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

