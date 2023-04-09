СМИ: российский Су-34 уничтожил мост в Черниговской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по мосту через реку Судость в Черниговской области Украины. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на военного корреспондента Евгения Поддубного.

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По данным военкора, украинская армия использовала мост для атаки на приграничные регионы России. Объект расположен в районе села Гремяч.

На опубликованной записи виден полет снаряда и поражение моста. Над переправой поднялся столб дыма.

Беспилотник ВСУ 14 марта атаковал Брянский химический завод. Дрон сбила система «Панцирь», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: uacrussia.ru
ТЕГИ:Российская АрмияВСУВКС РФ

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