СМИ: российский Су-34 уничтожил мост в Черниговской области
9 апреля 202317:38
Воздушно-космические силы России нанесли удар по мосту через реку Судость в Черниговской области Украины. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на военного корреспондента Евгения Поддубного.
По данным военкора, украинская армия использовала мост для атаки на приграничные регионы России. Объект расположен в районе села Гремяч.
На опубликованной записи виден полет снаряда и поражение моста. Над переправой поднялся столб дыма.
Беспилотник ВСУ 14 марта атаковал Брянский химический завод. Дрон сбила система «Панцирь», передает «Радиоточка НСН».
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9 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru