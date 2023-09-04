СМИ: российские войска готовы к затяжному конфликту на Украине

Армия России готова к затяжным военным действиям в зоне спецоперации на Украине, сообщил Global Times директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь.

Зеленский: Министр обороны Резников будет отправлен в отставку

По его словам, российские войска «заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение». Как указал эксперт, военные РФ сформировали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы атаковать сухопутные войска Украины.

При этом партнеры Киева на западе не скрывают разочарования происходящим.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что американскому президенту Джо Байдену необходимо начать переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры