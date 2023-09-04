По его словам, российские войска «заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение». Как указал эксперт, военные РФ сформировали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы атаковать сухопутные войска Украины.

При этом партнеры Киева на западе не скрывают разочарования происходящим.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что американскому президенту Джо Байдену необходимо начать переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

