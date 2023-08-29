СМИ: Российские военные уничтожили ангар с военной техникой ВСУ под Херсоном

Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили под Херсоном ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, сообщил источник РИА Новости.

Также отмечается, что за сутки российскими силами были уничтожены РСЗО «Град» и 36 украинских военных. Сообщается, что на каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений украинских войск.

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Украинская колонна из-за несогласованности действий попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении, сообщил ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в ходе инцидента техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе.

По данным Минобороны, штурмовые подразделения российских войск заняли опорный пункт на купянском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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