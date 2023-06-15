СМИ: российские силы сбили вертолет Ми-8 ВСУ

Украинский вертолет Ми-8 сбили российские военные, сообщает RT со ссылкой на экстренные службы региона.

Минобороны России: ВСУ продолжают наступать в районе Артемовска

Уточняется, что инцидент произошел на Херсонском направлении.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли удар по местам производства ударных беспилотников прошлой ночью.

Между тем, бойцы группировки войск «Восток» отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении, пишут «Свободная пресса». Российские военные уничтожили танки, бронемашины и живую силу противника.

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ФОТО: Twitter/ @BabakTaghvaee1
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВертолет Ми-8

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