СМИ: российские силы близки к полному освобождению Марьинки

Российские войска практически завершили освобождение населенного пункта Марьинка к западу от Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений.

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Военнослужащий заявил, что российские силы практически выдавили противника из города. Осталось освободить несколько кварталов, уточнил он.

По словам бойца, украинские силы в Марьинке заняли оборону и не проявляют активности.

«Воспользовавшись этой ситуацией, наши войска заняли большинство участков», - рассказал военнослужащий.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сообщил, что российские силы сорвали ротацию бригады украинской армии в районе Марьинки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
ТЕГИ:ВСУДНРСпецоперация

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