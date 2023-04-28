СМИ: российские силы близки к полному освобождению Марьинки
Российские войска практически завершили освобождение населенного пункта Марьинка к западу от Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений.
Военнослужащий заявил, что российские силы практически выдавили противника из города. Осталось освободить несколько кварталов, уточнил он.
По словам бойца, украинские силы в Марьинке заняли оборону и не проявляют активности.
«Воспользовавшись этой ситуацией, наши войска заняли большинство участков», - рассказал военнослужащий.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сообщил, что российские силы сорвали ротацию бригады украинской армии в районе Марьинки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru