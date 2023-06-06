СМИ: разрушение Каховской ГЭС лишит ВСУ возможности наступать через Днепр
Обрушение Каховской гидроэлектростанции лишит украинскую армию возможности вести наступление через Днепр. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Разрушение гидроэлектростанции и затопление расположенных поблизости населенных пунктов сведет на нет возможности Украины наступать на юг через Днепр, считают журналисты агентства. По их мнению, такое развитие событий позволит России сосредоточить свои силы на других участках фронта.
В ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области. Затопило десятки населенных пунктов, включая город Новая Каховка. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга.
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что из прибрежных населенных пунктов Херсонской области эвакуировали около 900 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru