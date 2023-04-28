СМИ: Ракетный удар уничтожил 20 высших украинских и иностранных офицеров в Николаеве

По его словам, атака произошла в ночь на 27 апреля.

«Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед ... заводоуправлением», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Как отметил координатор подполья, атака произошла в момент встречи украинских офицеров с «кем-то из англоязычных» коллег. Лебедев указал, что экстренные службы вывезли все свидетельства о нахождении военных в здании. Официально Киев не сообщал о потерях.

