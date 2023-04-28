СМИ: Ракетный удар уничтожил 20 высших украинских и иностранных офицеров в Николаеве

Около 20 высших украинских и зарубежных офицеров были ликвидированы в результате ракетного удара по территории судостроительного завода в Николаеве. Об этом сообщил координатор подполья города Сергей Лебедев.

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По его словам, атака произошла в ночь на 27 апреля.

«Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед ... заводоуправлением», — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Как отметил координатор подполья, атака произошла в момент встречи украинских офицеров с «кем-то из англоязычных» коллег. Лебедев указал, что экстренные службы вывезли все свидетельства о нахождении военных в здании. Официально Киев не сообщал о потерях.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ракетный УдарУкраина

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