СМИ: постоянные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире

Постоянно растущие аппетиты Киева по поставкам оружия нанесли существенный удар по обороноспособности и мировому влиянию Соединенных Штатов, сообщает American Greatness.

Шойгу: Запад накачал Украину оружием более чем на 65 млрд долларов

На фоне тающих запасов оружия в скором времени Вашингтон не сможет удовлетворять «неуемные» потребности Украины и обеспечивать военную поддержку Тайваня. Издание упрекнуло украинские власти за непрекращающиеся незаконные попытки пролоббировать увеличение поставок оружия.

Ранее Кремль счёл угрозой мировой безопасности «накачку» Украины оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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