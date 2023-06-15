Мужчина погиб в минувшие выходные. Он поддерживал связь с журналистом агентства Yle. «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — сказано в послании бойца, которое он оставил незадолго до гибели.

Гражданин Финляндии рассказывал о нехватке профессионализма среди украинских военных.

По его словам, тот, кто привык к стандартам Североатлантического альянса, на передовой «очень быстро потеряет голову». Наемнику было менее 30 лет.

Ранее стало известно о том, что наемники ВСУ захватили дорогие особняки в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

