СМИ: погибший на Украине наемник из Финляндии оставил загадочное послание
Погибший на Украине наемник из Финляндии оставил перед смертью загадочное послание, сообщает Ilta-Sanomat.
Мужчина погиб в минувшие выходные. Он поддерживал связь с журналистом агентства Yle. «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — сказано в послании бойца, которое он оставил незадолго до гибели.
Гражданин Финляндии рассказывал о нехватке профессионализма среди украинских военных.
По его словам, тот, кто привык к стандартам Североатлантического альянса, на передовой «очень быстро потеряет голову». Наемнику было менее 30 лет.
Ранее стало известно о том, что наемники ВСУ захватили дорогие особняки в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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