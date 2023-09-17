СМИ: Плохая погода - новый враг ВСУ
Дождь и холод могут помешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить прорыв в контрнаступлении. Об этом пишет The Wall Street Journal в воскресенье, 17 сентября.
«Следующий враг Украины на поле боя — плохая погода. Проливной дождь и ледяной холод могут помешать ей осуществить прорыв», — цитируют издание «Известия»..
По мнению журналистов, ожидающая осенняя непогода в зоне проведения специальной военной операции (СВО) затруднит украинским военным использование тяжелой техники.
Ранее киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что продолжать дальнейшие атаки бессмысленно, так как бои идут в затухающем режиме, рассчитывать на результаты ВСУ не приходится.
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