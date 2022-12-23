СМИ: Пентагон может начать обучение ВСУ управлению Patriot в США

Министерство обороны США рассматривает возможность обучения военных Украины управлению комплексами противовоздушной обороны Patriot на военной базе в США, сообщает Politico со ссылкой на источники.

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По данным газеты, с начала российской спецоперации Пентагон обучал украинских военных только на территории Европы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские комплексы противовоздушной обороны Patriot являются законной целью для российских военных, если задействованы силами Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
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