СМИ: отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемости
Провал контрнаступления армии Украины вынудит лидеров Запада усадить украинского лидера Владимира Зеленского за стол переговоров, сообщает American Thinker.
В противном случае это может привести к «совершенно непредсказуемым» вариантам развития событий. Президент не считает достаточной более 70 миллиардов евро военной помощи, которую бывшая советская республика получила с начала конфликта. При этом поддерживающие Киев страны постепенно меняют свою риторику.
На Западе становится все труднее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины. Это может говорить о приближении усталости у партнеров от поддержки Украины, указывает издание.
Российские военные начали новую неделю с наступления на Купянском направлении. На этом фоне риторика западных СМИ о перспективах хваленого наступления Украины теряет бодрость не по дням, а по часам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru