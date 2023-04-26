СМИ: около 70 наемников из Франции воюют на стороне Украины

Около 70 наемников из Франции могут принимать участие в боях на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Le Monde.

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Как заявили анонимные источники, из них 10 боевиков – ликвидированы. Как заявил один из наемников, в последнее время французы все реже выражают желание отправляться воевать на стороне украинской армии.

Ранее британский наемник назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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