СМИ: около 70 наемников из Франции воюют на стороне Украины
26 апреля 202300:01
Около 70 наемников из Франции могут принимать участие в боях на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Le Monde.
Как заявили анонимные источники, из них 10 боевиков – ликвидированы. Как заявил один из наемников, в последнее время французы все реже выражают желание отправляться воевать на стороне украинской армии.
Ранее британский наемник назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru