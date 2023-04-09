СМИ: обвиняемый в выводе $24 млн отличился в ходе СВО
Находящийся под судом российский менеджер Александр Дагуца заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации, пишет «Коммерсант».
Осенью прошлого года менеджер находился под подпиской о невыезде. Его обвинили в выводе за границу $24 миллионов.
По данным газеты, он попросил приостановить судебный процесс и отправить его на спецоперацию. Менеджер стал водителем-гранатометчиков 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка.
«Экс-менеджер уже отмечен медалью и хочет связать свое будущее с вооруженными силами», - сообщило издание.
Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил «Радиоточке НСН», что считает неактуальной идею заменить службу в армии по призыву отработками на оборонных заводах.
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