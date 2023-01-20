СМИ: Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ в Артемовске
Украина теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, сообщает Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии.
В публикации подобные цифра названы «тревожными». В спецслужбе отметили, что потеря Артемовска (Бахмута) негативно скажется на линии украинской обороны.
При этом подполковник армии США Дэниел Дэвис ранее заявил, что новые поставки оружия НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта.
Офицер напомнил, что для эффективного использования любого военного оборудования необходимы соответствующая подготовка и опыт.
Ранее руководство США заявило о новом пакете военной помощи Украине. Стоимость планируемого к поставке оружия составит $2,5 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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