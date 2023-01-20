СМИ: Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

Украина теряет в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, сообщает Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии.

В публикации подобные цифра названы «тревожными». В спецслужбе отметили, что потеря Артемовска (Бахмута) негативно скажется на линии украинской обороны.