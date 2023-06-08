СМИ: наступление ВСУ началось

Началось контрнаступление ВСУ, сообщают Washington Post и ABC со ссылкой на украинские источники, близкие к президенту страны Владимиру Зеленскому.

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По данным Washington Post, украинская сторона усилила удары по передовым позициям на юго-востоке страны. ВСУ обеспечены западным оружием и обучены тактике НАТО.

ABC подчеркивает, что на сегодняшний день идет активная фаза контрнаступления.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ ночью безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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