СМИ: наступление ВСУ началось
8 июня 202315:49
Началось контрнаступление ВСУ, сообщают Washington Post и ABC со ссылкой на украинские источники, близкие к президенту страны Владимиру Зеленскому.
По данным Washington Post, украинская сторона усилила удары по передовым позициям на юго-востоке страны. ВСУ обеспечены западным оружием и обучены тактике НАТО.
ABC подчеркивает, что на сегодняшний день идет активная фаза контрнаступления.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ ночью безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Румынии вышлют 51 сотрудника российского посольства
- СМИ: Китай будет следить за США с территории Кубы
- В Абхазии будут штрафовать туристов в купальниках
- Шойгу заявил, что за 7 июня ВСУ потеряли в боях 945 человек и 33 танка
- Великобритания расширила санкции против Белоруссии за поддержку России
- Жители белгородского приграничья получат по 50 тысяч рублей
- Российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
- СМИ: наступление ВСУ началось
- Медведев пригрозил ударами по Европе после заявления экс-генсека НАТО
- СМИ: страны Запада готовы предложить Украине устаревшие истребители F-18
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru