СМИ: Наркобарон из Башкирии спонсирует и поставляет наркотики ВСУ
Служба безопасности Украины, как оказалось, контролирует на территории республики деятельность наркокартеля «ХимПром» - одного из крупнейших в Восточной Европе. Главари криминальной структуры, со своей стороны, выступают спонсорами нацбатальонов и Вооруженных сил Украины.
По данным СМИ, за деятельностью наркомафиозной структуры стоят три университетских приятеля из Башкирии — Егор Буркин (35 лет), Александр Щипцов и Андрей Вигель. Как выяснил RT, Буркин вырос в городе Стерлитамаке. Телеканал разыскал в России родственников и знакомых предполагаемых главарей и установил, как они создавали и расширяли свой нелегальный бизнес.
По данным RT, наркокартель продолжает свою преступную деятельность, поставляет «соли» на передовую для военнослужащих ВСУ и нанимает новых закладчиков.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что предложил регулярно проверять депутатов и госслужащих на наркотики не из-за персональных подозрений, а для личного примера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru