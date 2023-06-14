СМИ: наемники ВСУ захватили дорогие особняки в Херсоне

Группа наемников украинских Вооруженных сил из состава «Кавказского легиона» захватила два квартала дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона, сообщает РИА Новости.

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Речь идет о грузинских наемниках. Бойцы «Кавказского легиона» захватили частные домовладения между 4-й, 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о присутствии польских наемников в составе ВСУ и ДРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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