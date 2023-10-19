СМИ: На Украине за неявку в военкомат начали блокировать банковские карты

Издание уточняет, что с ограничениями сталкиваются те военнообязанные, кто не уплатил штраф по постановлению об административной ответственности за неявку в военкомат, что, по мнению Крекотня, незаконно. Он уверен, что военкомы считают доставленной адресату повестку, даже если они просто брошена в почтовый ящик по месту постановки на учет военнообязанного.

При этом адвокат отмечает, что официально практику блокировки карт не подтверждали.

Ранее в Киеве очевидцы сообщили о появлении в городе мобильных блокпостов для вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».