СМИ: На Украине за неявку в военкомат начали блокировать банковские карты
Уклоняющимся от явки в военкомат украинским военнообязанным все чаще блокируют банковские карты, пишет «Страна» со ссылкой на адвоката Владимира Крекотня.
Издание уточняет, что с ограничениями сталкиваются те военнообязанные, кто не уплатил штраф по постановлению об административной ответственности за неявку в военкомат, что, по мнению Крекотня, незаконно. Он уверен, что военкомы считают доставленной адресату повестку, даже если они просто брошена в почтовый ящик по месту постановки на учет военнообязанного.
При этом адвокат отмечает, что официально практику блокировки карт не подтверждали.
Ранее в Киеве очевидцы сообщили о появлении в городе мобильных блокпостов для вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru