СМИ: на Украине участились заражения устойчивой к антибиотикам инфекцией
На Украине отмечается увеличение случаев заражения в медицинских организациях супербактериями, которые устойчивы к антибиотикам, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Центра общественного здравоохранения страны.
Рост антибиотикорезистентности привёл к серьёзному кризису, который требует принятия срочных решений.
Центр отмечает, что из 353 опрошенных пациентов 14% заразились инфекциями во время пребывания в больнице, у 60% из них были микроорганизмы, устойчивые к карбапенему, классу высокоэффективных антибиотиков, используемых при тяжёлых бактериальных инфекциях.
С начала украинского конфликта подобные случаи фиксировали как в самой стране, так и в других государствах в Европе, где проходили лечение раненые украинцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru