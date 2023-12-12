СМИ: на Украине участились заражения устойчивой к антибиотикам инфекцией

Рост антибиотикорезистентности привёл к серьёзному кризису, который требует принятия срочных решений.

Центр отмечает, что из 353 опрошенных пациентов 14% заразились инфекциями во время пребывания в больнице, у 60% из них были микроорганизмы, устойчивые к карбапенему, классу высокоэффективных антибиотиков, используемых при тяжёлых бактериальных инфекциях.

С начала украинского конфликта подобные случаи фиксировали как в самой стране, так и в других государствах в Европе, где проходили лечение раненые украинцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

